Małgorzata Rozenek apeluje do Antoniego Królikowskiego: "Antek zmień na chwilę otoczenie"

Małgorzata Rozenek opublikowała mocny wpis pod postem Antoniego Królikowskiego. Aktor próbował, choć z marnym skutkiem, wytłumaczyć się ze swojego kontrowersyjnego pomysłu, zorganizowania walki sobowtórów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Małgorzata Rozenek, mimo prywatnej przyjaźni, głośno potępiła jego postępowanie i zaapelowała o rozsądek:

Antek zmień na chwilę otoczenie. Może Twoi koledzy, lub ci, o których myślisz że są przyjaciółmi - jednak nimi nie są.

Małgorzata Rozenek nie tylko wytknęła błędy Antoniemu Królikowskiemu i kazała się zastanowić, nad ludźmi, którzy ciągną go na dno, ale także stanęła w obronie Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, dla której internauci nie maja litości za błędy syna.

Małgorzata Rozenek karci Antoniego Królikowskiego: "Wymyślacie jakąś patogalę z tym idiotycznym pomysłem z sobowtórami"

Antoni Królikowski postanowił zostać włodarzem kolejnej federacji freak fightowej. Chwilę później okazało się, że Antoni Królikowski promuje swoją galę MMA walką sobowtórów Putna i Zełenskiego. Ten absurdalny pomysł został jednogłośnie potępiony przez internautów i określony mianem "żałosnego", a pod postem aktora pojawiło się dziesiątki tysięcy komentarzy z krytyką. Pomysł Antoniego Królikowskiego z Zełenskim i Putinem zmiażdżyły również gwiazdy, a także zawodnicy, którzy mieli zawalczyć pod szyldem nowej federacji. Oburzony pomysłem był również prezydent Opola, miasta w którym miała odbyć się gala. Wśród oburzonych gwiazd znalazła się również Małgorzata Rozenek.

Nie jest tajemnica, że Antoni Królikowski i Radosław Majdan przyjaźnią się, ale w obliczu tak dramatycznego posunięcia, Małgorzata Rozenek postanowiła, że tego nie przemilczy. Pod postem, w którym Antoni Królikowski tłumaczy się z gali z "Zełenskim" i "Putinem", napisała:

Antku od rozpoczęcia wojny jesteśmy bombardowani, widokami po których wielu z nas nie śpi, mną bardzo mocno wstrząsnęła fotografia kilkudniowych bliźniąt leżących w schronie w piwnicy, zamiast w czystym i ciepłym łóżeczku w domu i pomyślałam wtedy o Twoim Vincencie, że ma szczęście, że urodził się w spokojnej Polsce. Wczorajsze obrazy z Buczy wstrząsnęły całym światem i coraz mocniej obudziły się demony strachu przed 3 wojną światową, a Ty wraz z Twoim otoczeniem (niby z wku*wu) wymyślacie jakąś patogalę z tym idiotycznym pomysłem z sobowtórami. To naprawdę nie ma znaczenia czy oni się pobiją czy nie. Czy tylko będą stać i patrzeć. Samo wykorzystywanie elementu tej zbrodni na ludzie Ukrainy jest w opór słabe.

Małgorzata Rozenek poradziła Antoniemu Królikowskiemu, by zastanowił się nad tym, w jakim otoczeniu się obraca i zrozumiał, że to ewidentnie są ludzie, którzy ciągną go na dno:

Nie pisze tego tu, żeby dołączyć do hejtu. Sama nieraz byłam jego ofiarą i zaskoczę Cię wyznaniem, że w ważnych sprawach okazywało się, że to oni mieli racje. Tu też mają. Nie akceptuje brutalności niektórych wypowiedzi, ale sens każdej z nich jest słuszny. Antek zmień na chwilę otoczenie. Może Twoi koledzy, lub ci, o których myślisz że są przyjaciółmi - jednak nimi nie są. Pogadaj z tymi, którzy naprawdę Ci dobrze życzą, bo parę Twoich ostatnich akcji z tą na czele, pokazuje, że nie masz tam na kogo liczyć. a jeżeli jest w Tobie tyle złości, to może zostań wolontariuszem w punkcie pomocowym dla Ukrainy.

Małgorzata Rozenek postanowiła wyciągnąć dłoń do Antoniego Królikowskiego i obiecała, że jeśli zrezygnuje z kontrowersyjnej "patogali", wraz z Radosławem Majdanem pomogą mu zorganizować zbiórkę, która cały ten niesmak przemieni w coś pożytecznego:

Jeżeli brak Ci adrenaliny to możesz zostać kierowcą dostarczającym na teren Ukrainy leki i niezbędne środki. Jest cała masa pożytecznej pracy, w którą cały swój wku*w możesz włożyć, ale organizowanie, niby w sprzeciwie do przemocy - gali na której będą się okładać, czyli stosować przemoc, jest jak gaszenie pożaru benzyną. Jeżeli chciałeś zebrać na tej gali kasę, to razem z @r_majdan deklarujemy, że pomożemy Ci w organizacji zbiórki, o jakiej nie słyszał świat 😁 Zamiast Gali możemy zrobić spotkanie na które zaprosimy wszystkich, których zbulwersował ten pomysł: artystów, aktorów, piosenkarki, muzyków, sportowców. Jednego dnia pod jednym dachem. Zróbmy konkurs talentów 😁, z którego dochód w całości zostanie przekazany Ukrainie

Pod wpisem o realnej pomocy Ukrainie, skomentowała Sandra Kubicka, która napisała w imieniu swoim i Barona:

- Możecie na nas liczyć! Lets do this :) Co 2 tygodnie nasze tiry wyjeżdżają na Ukrainę. Połączmy siły. Antek możesz pomoc nam ładowac palety :) Obiecuję Ci, że po całym dniu nie będziesz miał sił nawet napisać takiego posta a pójdziesz spać z wypełnionym serduszkiem.

- I to jest konkret. W ciągu dnia wracamy do was z info ❤️ #peace #love #nowar

Małgorzata Rozenek staje w obronie Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej

Internauci mają za złe Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej, że nie tłumaczy się w sieci z błędów syna. Aktorka dodała nowy wpis, jednak zdecydowała się zablokować pod nim komentarze. Wielu internautów uważa, że powinna zabrać głos w sprawie kontrowersyjnego pomysłu Antoniego Królikowskiego:

- Brawo Małgosiu za tę wypowiedź! 👏 Szkoda, iż bliższa Antkowi Małgosia milczy.

- Skąd wiesz, że milczy? Bo nie zrobiła wpisu na ig? 🤦‍♀️ Ja tez raczej wolałbym pogadać z synem w domu a nie na socjalach - napisała Małgorzata Rozenek.

Internauci ciągnęli jednak dyskusję:

- Nie, nie dlatego, że nie zrobiła wpisu na Instagramie. Dlatego, że on dalej w to brnie i nie widać wpływu na syna i na takie zachowania. Wiem, ze jest dorosły, ja też jestem, ale jednak liczę się z opinią najbliższych. Taką głupotę, jaką odczynia przez weekend odnośnie wojny w Ukrainie to myślę, że każda matka by potrafiła zniwelować (w domu, w prywatnej rozmowie, nie na socjalach) a on się tylko pogrąża i z każdym jego publicznym wpisem coraz gorzej. Więc dalej uważam, że bliższa mu Małgosia nie potrafi/nie chce na syna wpłynąć.

- Ja mam bardzo bliski kontakt z moimi rodzicami, rozmawiam z nimi 100 razy dziennie. Moja mama udziela mi rad na każdy temat a mimo to nie ustrzegłam się błędów 🤷‍♀️Więc to nie jest takie zero-jedynkowe - napisała Małgorzata Rozenek.

Zgadzacie się z jej punktem widzenia?

Internauci krytykują Małgorzatę Rozenek za pomoc na pokaz

Chociaż mocny komentarz i wyciągnięcie dłoni do Antoniego Królikowskiego przez Małgorzatę Rozenek wzbudziło pozytywne emocje, nie zabrakło również komentarzy, że gwiazda TVN zdecydowała się na pomoc na pokaz:

- Dlaczego Te „rady” nie są napisane prywatnie tylko na forum? 🤣

- Bo czasem wyciągnięcie ręki publicznie, ma wartość zaraźliwą - odpisała Małgorzata Rozenek, po czym dodała: - jprdl teraz pora na zlot specjalistów od etykiety ?

Internauci w tym wypadku czepiają się już bezpodstawnie?