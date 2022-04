Joanna Opozda reaguje na bojkot Antoniego Królikowskiego?! Podjęła poważne kroki

Joanna Opozda i Antoni Królikowski są już po ślubie! Ich uroczystość ślubna odbyła się w kościele św. Wojciecha w Warszawie. Para młoda pojawiła się przed kościołem ok. godziny 17:00. Niecałą godzinę później w mediach pojawiły się ich pierwsze zdjęcia po ślubie! Zobaczcie nowe zdjęcia Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Po raz pierwszy jako mąż i żona! Zobacz także: Joanna Opozda wzięła ślub! Tak wyglądała jej suknia ślubna Joanna Opozda i Antoni Królikowski po ślubie. Zdjęcia sprzed kościoła Joanna Opozda i Antoni Królikowski od dziś są mężem i żoną. Na ich ślubie pojawiła się cała plejada gwiazd! Nie zabrakło Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, którzy zaliczyli małą wpadkę przyjeżdżając o godzinę za wcześnie, a także najlepszej przyjaciółki Joanny Opozdy Mariny Szczęsnej. J oanna Opozda miała na sobie przepiękną suknię ślubną z duży trenem. Joanna Opozda i Antoni Królikowski pobrali się w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Zobaczcie, jak wyglądali chwilę po ceremonii ślubnej. Uśmiech nie schodził im z twarzy! Czas na pierwszego buziaka, już jako mąż i żona! Goście weselni przy wyjściu z kościoła obrzucili Antoniego Królikowskiego i Joannę Opozdę ryżem oraz białymi płatkami róż! Spójrzcie jaka miłość bije od świeżo upieczonych małżonków. Zobacz także: Antek Królikowski i Joanna Opozda wzięli ślub! Suknia panny młodej robi wrażenie To najpiękniejszy dzień w życiu Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Para młoda do samego końca utrzymywała wieści o swoim ślubie w tajemnicy. Wszystko wydało się podczas imprezy urodzinowej aktorki, która jak się okazało była połączona z wieczorem panieńskim. Joanna Opozda wrzuciła do sieci...