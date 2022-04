"Hotel Paradise" uczestnicy miażdżą Antka Królikowskiego. Na gali ma wystąpić Michał z 4. edycji!

Po tym, jak Michał Janicki dołączył do ekipy "Hotelu Paradise", powstało niemałe zamieszanie. Nowy uczestnik wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród dziewczyn, ale ostatecznie dość szybko pożegnał się z randkowym show TVN7. Fani jednak nadal go pamiętają i uważnie śledzą jego losy po zakończeniu emisji programu. Niedawno opublikował na swoim Instagramie post, pod którym wylała się fala pozytywnych komentarzy. Wszystko wskazuje na to, że Michał Janicki po odejściu z "Hotelu Paradise" znalazł wybrankę. Postanowił pochwalić się nią publicznie. Zdecydowana większość internautów zgodziła się co do tego, że oboje wyglądają fantastycznie. Nowa dziewczyna uczestnika show otrzymała masę komplementów. Zobaczcie sami. "Hotel Paradise 4": Michał Janicki zrobił furorę wśród uczestniczek Pojawienie się Michała Janickiego w czwartej edycji "Hotelu Paradise" zapowiadało duże zmiany. Pochodzącym z Kalisza, wysportowanym przystojniakiem niemal natychmiast zainteresowały się wszystkie uczestniczki randkowego show. Nie ukrywały tego nawet dziewczyny, które były już w parze. Warto przypomnieć, że gdy Michał dołączył do ekipy w rajskim hotelu, od razu wypatrzyła go Launo , która wówczas była z Przemkiem. Zobacz także: "Hotel Paradise": Vanessa zna się z Blanką Lipińską! "Była naszą szefową" - To jest sto procent mój typ. Wysoki, ma jasne oczy, chciałabym być z nim w parze. Ja naprawdę chciałabym być z nim w parze - zdradziła. - Ja mam wodę z mózgu. Ciężko mi powiedzieć, czy ja zgłupiałam, czy ja się zauroczyłam -dodała. Najwyraźniej uroda Michała spełniała oczekiwania większości dziewczyn na Zanzibarze. Uczestnik spodobał się także Nanie i Natalii. Pod wrażeniem była również Oha,...