Prezydent Opola ostro o gali Antoniego Królikowskiego: "Nie ma na to mojej zgody!"

Festiwal w Opolu odbędzie się w innym terminie? Tego przynajmniej chciałby prezydent Opola, który za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał swoje oświadczenie dotyczące zamieszania wokół muzycznej imprezy. Arkadiusz Wiśniewski zareagował na kolejne oświadczenia gwiazd, które rezygnują z udziału w festiwalu. Prezydent miasta zaproponował władzom Telewizji Publicznej, aby to Opole przejęło od stacji organizację imprezy. Prezydent apeluje również o przesunięcie terminu festiwalu w Opolu. Jak na propozycję władz miasta zareagowało TVP? Zamieszanie wokół festiwalu w Opolu Z udziału w tegorocznym festiwalu zrezygnowała już cała plejada gwiazd. Na liście artystów, którzy zdecydowali, że nie wystąpią na muzycznej imprezie znaleźli się już m.in. Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, zespół Pectus, Kombi i wiele, wiele innych. Z prowadzenia festiwalu wycofała się również Tatiana Okupnik. Zamieszanie wokół Festiwalu w Opolu skomentował teraz prezydent miasta, które jest właścicielem marki. Co napisał Arkadiusz Wiśniewski? Szanowni Państwo, przygotowania do 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu obciążone są problemami, jakie nie miały miejsca w ponad półwiecznej historii festiwalu. W związku z tym, że Miasto jest właścicielem marki „Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej - Opole” informuję, że Opole jest gotowe przejąć rolę organizatora tego przedsięwzięcia. Zamknie to spekulacje dotyczące kontekstu politycznego w procesie doboru artystów na tegoroczny festiwal i da artystom gwarancję swobody występu, a publiczności dostęp do atrakcyjnej oferty. Proponuję, by program festiwalu powstał w Akademii Polskiej Piosenki, w skład której wejdą przedstawiciele Miasta, Telewizji, artyści o uznanym dorobku, organizacje artystów, a także przedstawiciele publicznych i komercyjnych rozgłośni radiowych. Akademia zostanie...