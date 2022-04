Po tym, jak Antoni Królikowski założył własną federację fame MMA opinia publiczna jest dla niego bezlitosna. Aktor postanowił jednak zmyślnie wykorzystać ten rozgłos w właśnie zareklamował pierwszą walkę, przedstawiając światu jej zawodników. Na ringu wystąpią Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski - co prawda udawani, ale w perspektywie krwawej wojny w Ukrainie takie posunięcie sprawiło, że internauci nie kryli swojego oburzenia. Antoni Królikowski promuje swoje fame MMA walką Putina i Załenskiego Antoni Królikowski wielokrotnie podkreślał, że przechodzi obecnie trudny czas. Plotki o jego rozstaniu z Joanną Opozdą nie słabną, a na horyzoncie pojawiły się doniesienia o nowej partnerce artysty. By tego było mało, internauci poddają w wątpliwość talent aktora, a także zarzucają mu, że jest złym ojcem. I gdy wydawać by się mogło, że ten zdecyduje się przeczekać trudny czas z dala od mediów, Antoni Królikowski założył własną federację fame MMA , po czym spadła na niego jeszcze większa fala hejtu. Jak sam tłumaczył, zrobił to po to, ponieważ wciąż jest krytykowany przez innych. Jednak jego najnowszy ruch sprawił, że nawet dotychczasowi fani nie pozostawili na swoim ulubieńcu suche nitki! Królikowski właśnie zareklamował najnowszą walkę gwiazd, podczas której w szranki staną udawani Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski. - Zawsze chciałem uratować świat, choćby symbolicznie. 30 kwietnia w Opolu dojdzie do spotkania dwóch facetów, wyglądających jak Ci, którzy muszą ze sobą poważnie porozmawiać… Dochód z freak fightu zostanie przeznaczony na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie.🇺🇦🙌 Faworyt jest jest tylko jeden! 👈👊 - napisał na Instagramie Antoni Królikowski. ...