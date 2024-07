Małgorzata Potocka lubi pojawiać się na salonach, a jej wybór kreacji na wieczór zawsze jest szeroko komentowany, gdyż rzadko wygląda dobrze. Wczoraj w jednym z warszawskich Empików odbyła się premiera książki aktorki "Obywatel i Małgorzata". Niestety na spotkaniu z czytelnikami aktorka popełniła modową wpadkę.

Potocka znana jest z zamiłowania z łączenia rzeczy, które do siebie kompletnie nie pasują. Wczoraj aktorka miała na sobie czarny, krótki żakiet z kołnierzem, spod którego wystawała biała koszula z długimi mankietami. Look uzupełniły spodnie wsadzone w trampki. Do tego fryzura zaczesana do tyłu. Całość przypomina nam trochę stylizację na upiora.

Jesteśmy ciekawi, czy książka Potockiej odniesie sukces. Jest na to spora szansa, gdyż zawiera ona wiele prywatnych i dość ostrych wspomnień. Zobacz: "Byłam kobietą do wynajęcia"