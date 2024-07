Małgorzata Niemen bardzo dba o interesy swojego zmarłego męża. Często różni ludzie i instytucje wykorzystujący utwory jej męża mają z tego powodu problemy. Teraz żona Niemena chce odebrać hymn Legii Warszawa.

Jak wiadomo piosenka ta jest odśpiewywana od wielu lat na stadionie przy Łazienkowskiej. "Sen o Warszawie" stał się tzw. pieśnią na wejście piłkarzy. Kilka tysięcy gardeł odśpiewuje ją cyklicznie na każdym meczu. I to także nie podoba się wdowie. Do tej pory piosenkę, do której wtórowali kibice, odtwarzano z oryginalnego nośnika. W ostatnią niedzielę podczas derb Warszawy piosenkę tę wykonała 13-letnia Weronika Wojtaszek i to przelało czarę goryczy.

Pani Małgorzata już zgłosiła się z tą sprawą do zarządu klubu. I choć rzecznicy nie chcą komentować całej sprawy, przyznają, że problemy są. Czyżby "Sen o Warszawie" nie był godny odśpiewywania go przed meczami, czy może po prostu chodzi o pieniądze?

