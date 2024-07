Małgorzata Kożuchowska ostatnio podpisała kilka lukratywnych kontraktów. Z tego względu zaczęto wyliczać ile mogła zarobić i co stoi za jej sukcesem. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał medioznawca. Zobacz: Kożuchowska jest jedną z najdroższych aktorek. Za jej sukcesem stoi wiara?

Teraz okazuje się, że do obowiązków aktorki doszło jeszcze jedno zadanie. Jak donosi JastrzabPost.pl, Kożuchowska bowiem zasiądzie w jury jednego z konkursów. To społeczna kampania "To dla mnie ważne" fundacji, z którą współpracuje. Aktorka zadecyduje, które inicjatywy na rzecz dzieci spośród nadesłanych są najciekawsze, a organizacja przeznaczy na nie 200 000 złotych. Gwiazda zachęca do udział w konkursie i apeluje:

Zróbmy razem coś dobrego. Liczy się każdy głos. To od nas zależy przyszłość naszych dzieci. Dlatego serdecznie zapraszam Was do wsparcia tego projektu.

Wesprzecie?

Zobacz na Polki.pl: Małgorzata Kożuchowska najdroższą polską aktorką?



