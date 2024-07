Małgorzata Kożuchowska, od lat należy do grona najlepiej ubranych Polek. Na każdej imprezie, czy konferencji prasowej potwierdza swoją silną pozycję w tym rankingu. Tym razem Małgorzata Kożuchowska, po raz kolejny wybrała dodatek z kolekcji popularnej marki Be My Lilou. A była to piękna kopertówka Be My Lilou, która kosztuje ok. 549 złotych.

Kopertówka ze skóry płaszczki z drobnymi, matowymi kropeczkami ozdobiona jest złotych suwakiem zakończonym złotymi, czterolistnymi koniczynkami. Uwielbiamy dodatki w tym stylu! wygodna, elegancka, a do tego kochają ją gwiazdy!

Zobaczcie więcej zdjęć stylowej Małgosi Kożuchowskiej: