Rival de Loop 4w1 roll-on / Rossmann

Rozprowadź go punktowo od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka, a następnie delikatnie rozetrzyj. Zawarte w kosmetyku pantenol i aloes przynoszą uczucie ukojenia i nawilżenia, natomiast stymulująca kofeina i wyciąg z kasztanowca wspomagają ukrwienie, zmniejszając tym samym nieestetyczne cienie wokół oczu.

Nakładając kosmetyk za pomocą końcówki roll-on, dodatkowo masujemy okolice oczu, co daje przyjemne uczucie odprężenia. Przed zastosowaniem roll-onu, aby ułatwić jego aplikację, należy kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem. Doskonale zatuszuje on wszelkie niedoskonałości cery o tonacji od jasnej do średniej.

Cena ok. 10 zł