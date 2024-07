Trzynaście lat temu Brad Pitt poznał Angelinę Jolie na planie filmu "Pan i Pani Smith". Tak bardzo się w niej zauroczył, że rozwiódł się z Jennifer Aniston i na stałe związał się z Jolie. Związek sformalizowali dopiero dwa lata temu - ich ślub był utrzymywany w tajemnicy - dopiero później para podzieliła się z czytelnikami "Hello" i "People" zdjęciami z ich ślubu. Ale to koniec romantycznej historii, ich piękny związek to już przeszłość. Angelina wniosła pozew o rozwód w poniedziałek. (Jakie są powody ich rozstania? ZOBACZ!)

Reklama

Pitt i Jolie rozwodzą się! Jak podzielą się majątkiem?

Teraz ich fani na całym świecie zastanawiają się, co stanie się z majątkiem "Brangeliny". Ich majątek szacowany jest na około 400 milionów dolarów! Sprawa jest bardzo skomplikowana, para miała jeszcze przed ślubem podpisać intercyzę - jednak każde z nich większą część swojego majątku zarobiło jeszcze przed tym jak się spotkali w 2003 roku. Wiadomo, że wszystkie nieruchomości oficjalnie należą do Angeliny Jolie (rezydencja w Hollywood, domy w Santa Barbara, Laurel Canyon i Nowym Orleanie, mieszkanie w Nowym Jorku, średniowieczny zamek we Francji, Chateau Miraval, którego wartość szacowana jest obecnie na 60 milionów dolarów)!

Ogólnie, sam majątek Pitta szacowany jest na około 240 milionów dolarów, a Angeliny Jolie na 160 milionów dolarów (w tym 15 milionów dolarów za film “Maleficent"). Pitt ponoć za dzień pracy na planie drugiej części “World War Z” dostaje... 14 milionów dolarów - podaje "Page Six".

Zobacz także

Zarówno Angelina, jak i Pitt, są właścicielami założonej w 2006 roku Jolie Pitt Foundation. To dodatkowo komplikuje ich sytuację finansową po rozwodzie. Oficjalnie najbardziej w działalności charytatywnej działała Angelina Jolie, jednak Brad również włożył w fundację swoje pieniądze.

Jak Angelina Jolie i Brad Pitt ostatecznie podzielą się majątkiem? Co stanie się z ich dziećmi? Brad i Angelina mają troje biologicznych dzieci (Shiloh, Knoxa i Vivienne) oraz troje adoptowanych (Maddoxa, Pax i Zaharę).

Zobacz też: Angelina Jolie wynajęła detektywa, by przyłapał Brada Pitta na zdradzie?! Są nowe SZCZEGÓŁY ich rozwodu

Związek ponoć rozpadł się przez Marion Cotillard.

ONS

Reklama

Angelina Jolie i Brad Pitt rozwodzą się.