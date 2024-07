Maja Sablewska wciąż się zmienia. Nowa fryzura, nowy styl ubierania i nowa sylwetka byłej menedżerki gwiazd jest coraz częściej omawiana przez media. Sablewska przyznaje, że jej figura, a nawet rysy twarzy zmieniły się dzięki nowej diecie. Jakiej? Okazuje się, że dość prostej. Celebrytka postanowiła pochwalić się swoimi nawykami żywieniowymi na blogu. Według Sablewskiej najważniejsze jest śniadanie, bez którego nie wychodzi z domu.

- Moje śniadanie to kasza jaglana. Może być w wersji na słono lub słodko (choć cukru i soli nie używam). Banalnie prosta do przyrządzenia... Do małego garnuszka wsypuję pół szklanki kaszy, prażę ją chwilkę, zalewam wrzątkiem i gotuję około 20 minut. Finalnie kasza musi być sypka, ale nie za twarda. Dodaję pietruszkę, awokado, czarne oliwki, i posypuję natką. W wersji na słodko dodaję orzechy włoskie , owoce acai, siemię lniane i łyżeczkę miodu. Kasza jaglana, oprócz dużej zawartości błonnika, zawiera rzadko występującą w produktach spożywczych krzemionkę, mającą leczniczy wpływ na stawy, a także korzystnie wpływającą na wygląd skóry, paznokci i włosów - zachwala swoją dietę Sablewska.

Była jurorka "X Factor" przyznaje również, że ważną częścią diety jest świadomość tego co znajduje się na talerzu. "...wiem, co jem" zdradza Maja Sablewska. Więcej na majasablewsblog.pl

