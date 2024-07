Kuba Wojewódzki podpadł dziś wielu fanom. Na swoim Facebooku opublikował nieznany nikomu billboard promujący pierwszą edycję programu X-Factor, w której zasiadał w jury obok Mai Sablewskiej oraz Czesława Mozila. W opisie fotki pominął jednak stylistkę w dość niegrzeczny sposób. Przypomnijmy: Kuba Wojewódzki naśmiewa się z Mai Sablewskiej. Fani: "Trochę klasy!"

Na odpowiedź Mai nie musieliśmy czekać długo. Sablewska udostępniła post Kuby z wymownym komentarzem. Na koniec zacytowała piosenkę Kayah, "Prawy do lewego":

Johnny Cash opłakuje najlepszy skład programu X factor i 5.514.516 mln oglądalności... "Prawy do lewego (lewy do prawego) Wypij kolego Przecież wiemy nigdy nie ma tego złego" LoVe M - pisze Sablewska

Czujemy, że to nie koniec wymiany zdań między Mają i Kubą...

Posted by Maja Sablewska on 27 lipca 2015