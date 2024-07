Maja Sablewska po zakończeniu nagrań do programu "X-factor", koncentruje się na swoich obowiazkach jako menadżerki. W weekend moźna było ją zobaczyć w Opolu, gdzie towarzyszyła swojej podopiecznej Patrycji Kazadi.

Teraz Sablewska przygotowuje się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędzi czas ze swoja drugą podopieczną Tolą Szlagowską. Tola na stałe mieszka w Los Angeles i tam też chodzi do szkoły. Jak donosi "Fakt" menadżerka spędzi z nią miesiąc. W tym czasie pomoże jej w realizacji teledysku do piosenki "Don't go", którego premierę fani będą mogli zobaczyć w serwisie YouTube. Menadżerka zamierza też podpisać kontrakt Toli z wytwórnią.

Efekty wkrótce.

