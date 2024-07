Maja Bohosiewicz została projektantką! Okazuje się, że ciężarna aktorka we współpracy z jedną z firm produkujących gadżety dla dzieci, zaprojektowała linię kocyków, kołderek, pieluszek i otulaczy w urocze jednorożce. Maja Bohosiewicz swoim dziełem pochwaliła się na Instagramie.

nasz nowy wzór w cudowne jednorożce. Kocyki, otulacze, bambusy, pozytywki, pieluszki, kołdry... Idealne na wyprawkę czy prezent. Wzory dla małych księżniczek i księciuniów! ja zwariowałam!- przyznaje przyszła mama.

Wygląda więc na to, że Maja Bohosiewicz dołączyła tym samym do grona pozostałych gwiazd, które zaprojektowały gadżety dla dzieci. Do tej pory na rynku pojawiły się m.in. kocyki sygnowane nazwiskami takich aktorek jak Katarzyna Cichopek czy Anna Mucha. Do tego grona zalicza się również Anna Dereszowska, która stworzyła ostatnio serię "ubranek-otulanek" na dziecięce butelki.

Zobaczcie, jakie kocyki zaprojektowała Maja Bohosiewicz. Fajne?

