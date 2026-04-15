Mikołaj "Bagi" Bagiński to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich influencerów oraz założyciel grupy twórców internetowych DRE$$CODE. W ubiegłym roku poszerzył swoją publiczność o widzów Telewizji Polsat, występując w kultowym tanecznym show telewizyjnym "Taniec z Gwiazdami", które wygrał wraz z partnerką taneczną, Magdaleną Tarnowską. Jak dzisiaj wypowiada się o ich relacji?

Bagi szczerze o Magdalenie Tarnowskiej i kłamstwach

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska zjednali sobie surowych sędziów "Tańca z Gwiazdami" i telewidzów, zdobywając Kryształową Kulę. W obecnej, 18. edycji programu Bagi poprowadził odcinek specjalny "Tańca z Gwiazdami" poświęcony tematyce twórców internetowych. Nie jest też tajemnicą, że już po programie prywatna relacja Bagiego i Tarnowskiej nieustannie się rozwija. Jak dziś ją wspomina jej początki?

W najnowszym wywiadzie dla Vivy dziennikarz Rafał Kowalski zdecydował się nawiązać do popularnego w czasie trwania programu stwierdzenia, jakoby Tarnowska nauczyła Bagiego tego, że nie wolno kłamać. Influencer przyznał, że tancerka nauczyła go też o wiele więcej, i nie miał tu na myśli tańca.

Wiadomo, że nie można kłamać, niefajnie jest kłamać i nie kłamiemy ogólnie. Ludzie wychodzą z tego założenia. Ale na przykład ludzie nie wychodzą z założenia, że trzeba być bardzo pokornym, wdzięcznym i takim uziemionym cały czas i myślę, że tego bardzo nauczyła mnie Madzia wyznał Bagi.

Nie ukrywał, że tancerka była powodem jego wewnętrznej przemiany.

Madzia to w ogóle nauczyła mnie bardzo dużo życiowo. Stworzyła u mnie taką w ogóle moją przemianę, mam wrażenie, samemu wobec siebie dodał influencer.

W tej samej rozmowie Bagi zdecydował się też odnieść do kwestii jego finansów, która w mediach zdążyła obrosnąć w wiele mitów.

Bagi wprost o straconych pieniądzach. Jest dziś milionerem?

W rozmowie z Vivą Bagi przyznał, że z największymi stratami finansowymi w swojej karierze mierzył się w trakcie prowadzenia własnej marki odzieżowej.

Kiedyś straciłem bardzo dużo pieniędzy. No, ale nie żałuję. Nauczyłem się jak produkować ubrania i wiem, jak to teraz robić przyznał Bagi.

W dalszych słowach zrelacjonował, skąd wynikły jego działania w tamtym czasie.

Nie liczyłem dobrze pieniędzy, robiłem tak bardzo, bardzo z zajawy po prostu rzeczy, a nie żeby zarabiać pieniądze. No i tak straciłem kasę po prostu przyznał influencer.

Bagi odniósł się też do medialnych doniesień, jakoby był milionerem.

Są takie nagłówki (...). Dlatego podkreślę, (...) że nie mam miliona na koncie. I to jest mój największy flex. I nie mam też 'x' mieszkań pod inwestycje kupionych.

Influencer przyznał jednak, że choć na jego koncie nie widnieją siedmiocyfrowe kwoty, to prowadzone przez niego firmy rzeczywiście są warte niemałych pieniędzy.

Aczkolwiek na pewno moje biznesy są bardzo dużo warte. Więc no można tak powiedzieć, ale jakoś tak nie szczycę się tym za bardzo powiedział Bagi.

