Magdalena Ogórek wściekła się na paparazzi. Okazuje się, że fotoreporterzy próbowali zrobić zdjęcie byłej kandydatce na prezydenta podczas mszy. Całą sytuację Magdalena Ogórek opisała na Facebooku. Przy okazji pokazała, jak pomaga biednym dzieciom w swojej parafii.

Paparazzi, którzy wtargnęli do Kościoła z aparatami, przeszkadzali ludziom podczas Mszy Św. po to, by zrobić nam zdjęcia podczas kiermaszu charytatywnego chciałam zapytać, czy dorzucą biednym dzieciom do zimowiska ze sprzedaży tych zdjęć do brukowców? - napisała Ogórek.