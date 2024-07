Po słynnym pokazie Victoria's Secret dziennikarz zapytał Magdalenę Frąckowiak o to, co najchętniej zjadłaby po zakończonym występie. Reakcja Polki była na tyle zaskakująca, że zauważyły ją media na całym świecie. Co odpowiedziała?

Magdalena Frąckowiak oburzona pytaniem dziennikarza

O wtorkowym pokazie seksownej bielizny było bardzo głośno. Jednak nie tylko ze względu na fantastyczną oprawę, piękne modelki i wspaniałą kolekcję. Dużo emocji wszystkim fanom dostarczyła jedna z dwóch Polek biorących udział w show - Magda Frąckowiak. Dziennikarz popularnego w USA portalu TMZ zapytał ją, co ma ochotę zjeść. Jej reakcja była szybka i błyskotliwa:

Co? Nie, tylko nie takie pytania. To jest głupie. Zadaj więcej mądrych pytań, nie o jedzenie po show. Robisz ze mnie idiotkę. Tym pytaniem sugerujesz, że głodzę się i nie mogę się doczekać końca pokazu, żeby się najeść.

O jej wypowiedzi rozpisywały się media na całym świecie. Dobra riposta?

Magdalena Frąckowiak na pokazie Victoria's Secret

Polki na pokazie Victoria's Secret