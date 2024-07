Magda Gessler otworzyła w Bukowinie Tatrzańskiej kolejną restaurację. Na otwarciu pojawił się między innymi doktor Krzysztof Gojdź i zespół z Kuby grający gorące rytmy. Magda nie mogła sobie odmówić szalonych tańców na otwarciu "Schroniska smaków".

Reklama

Najpierw sama pokazała na co ją stać, kiedy słyszy latynoskie rytmy, a potem doktor Gojdź w góralskim stroju wyciągnął Gessler i w góralskich rytmach pląsali po parkiecie. Okazuje się, że Magda Gessler nie tylko śpiewa, maluje i świetnie gotuje... Naszym zdaniem Magda Gessler powinna pójść do Tańca z gwiazdami i pokazać jak to się robi. Zresztą, zobaczcie sami.

Zobacz: Doktor Krzysztof Gojdź zdradza, jak dba o twarz Magdy Gessler!

Zobacz także

Magda Gessler w góralskim tańcu:



Posted by Magda Gessler on 6 stycznia 2016

Magda Gessler w latynoskim tańcu, warto poczekać do 2,47 min.



Posted by Magda Gessler on 6 stycznia 2016

Magda Gessler w tańcu z Kubańczykiem:

No to zaczęło się❤Widzieliście filmiki z Bukowiny? ☺ Grał nam do tańca zespół z cudownej Kuby!Besos☺

Posted by Magda Gessler on 6 stycznia 2016