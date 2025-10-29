Na poniedziałkowym evencie, zorganizowanym przez znaną i uwielbianą sieciówkę H&M, prezentującą limitowaną kolekcję we współpracy ze ze słynnym belgijskim projektantem, Glennem Martensem, pojawiła się plejada gwiazd. Tego wieczoru na czerwonym dywanie królowały luźne, streetwearowe stylizacje z pazurem, charakterystyczne dla Martensa. Nie zabrakło też wyszukanych dodatków, jeansów i "przerysowanych" sylwetek.

Plejada gwiazd na imprezie odzieżowej marki

W poniedziałkowy wieczór, 28 października, plejada polskich celebrytów i topowych influencerów pojawiła się na długo wyczekiwanej premierze limitowanej kolekcji H&M we współpracy z Glennem Martensem, który w swoich projektach łączy grunge'owy styl z wyrafinowaniem i ekscentryczną elegancją. Właśnie takie looki na imprezę wybrali zaproszeni goście.

Na czerwonym dywanie nie zabrakło najnowszych projektów z limitowanej kolekcji marki, w tym zdekonstruowanych sylwetek, dzianin, drukowanych sukienek, wymyślnej, wręcz teatralnej biżuterii oraz kozaków z ultrawysoką cholewką, na które tego wieczoru zdecydowała się Lila Janowska oraz Lidia Popiel. Nie obyło się również bez charakterystycznych streetwearowych bluz z kapturem typu hoodie, na jaką zdecydowała się m.in. Maffashion. Trzeba przyznać, że jej najnowszy look daleki był od tego, jaki influencerka wybrała na niedawną imprezę marki biżuteryjnej.

Tajemnicza Izabella Krzan na imprezie marki odzieżowej

Szczególną uwagę fotoreporterów przykuła również prowadząca "Afrykę Express" Izabella Krzan. Na ściance dziennikarka "Dzień Dobry TVN" pozowała w jeansowej, asymetrycznej grafitowej spódnicy z przeszyciami o długości maksi, którą zestawiła ze denimowymi spodniami i bawełnianą bluzą z kapturem w zbliżonym odcieniu.

Całość stylizacji dopełniły botki na niewielkim obcasie z szeroką, ekstrawagancką cholewką oraz dodające tajemniczości przeciwsłoneczne okulary, które gwiazda TVN szybko zdjęła do zdjęć.

Grunge'owa Szroeder, Horodyńska w jeansowym total looku i inni na imprezie marki odzieżowej

Podczas gdy Izabella Krzan zachwyciła lookiem z asymetryczną spódnicą, Joanna Horodyńska postawiła na jeansową sukienkę z jasnego denimu z asymetrycznym dołem, zbliżonym do spódnicy gwiazdy "Dzień Dobry TVN". Specjalistka od wizerunku dobrała do niej metaliczną bluzkę z jaskrawą aplikacją, okazały naszyjnik oraz charakterystyczne dla Glenna Martensa kozaki, zakrywające 3/4 uda.

Na ten sam model butów zdecydowała się także Natalia Szroeder. Wokalistka połączyła je z luźnymi dresowymi spodniami, klasycznym topem i marynarką w kratę. Całość dopełnił ten sam naszyjnik, na jaki postawiła Horodyńska. Również Ada Fijał nie kryła zachwytów nad kozakami, które tego wieczoru również przemyciła w swoim looku. Zobaczcie naszą galerię i oceńcie, która gwiazda wybrała najlepszą stylizację.

