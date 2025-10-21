Na poniedziałkowym evencie, zorganizowanym przez topową markę biżuteryjną W.Kruk, pojawiła się plejada gwiazd. Tego wieczoru na czerwonym dywanie królowała czerń, wieczorowe makijaże typu "glam look", a przede wszystkim spektakularna biżuteria. Nie zabrakło okazałych kolczyków i nausznic, spektakularnych pierścieni, naszyjników czy bransoletek, a oczy wszystkich były skupione na Katarzynie Nosowskiej i jej najnowszej kolekcji we współpracy z biżuteryjną marką. Jak się jednak okazuje, fotoreporterzy nie mogli oderwać wzroku również od pięknej choreografki i tancerki "Tańca z Gwiazdami", a wszystko ze względu na fakt, że Daria Syta tego wieczoru pozowała na ściance u boku swojego ukochanego narzeczonego.

Plejada gwiazd na imprezie biżuteryjnej marki

Poniedziałkowy wieczór zdecydowanie należał do Katarzyny Nosowskiej. 20 października marka biżuteryjna W.Kruk oficjalnie zaprezentowała wyjątkową kolekcję stworzoną przy współpracy z artystką. Na czerwonym dywanie ubrana w czarną, oversozową bluzę, wziewną spódnicę i srebrne botki piosenkarka dumnie pozowała w towarzystwie swojego ukochanego 29-letniego syna, Mikołaja Krajewskiego.

Tego wieczoru to właśnie czerń zdominowała stylizacje celebrytów. Podczas gdy Maffashion postawiła na sukienkę maksi, którą zestawiła z przepasaną ćwiekowymi paskami marynarką, Agata Kulesza zdecydowała się na niezobowiązujący luz, stawiając na ciepły sweterek z plisowaną długą spódnicą i mokasynami w stylu "old money". Na ciemny zestaw skusiła się również Katarzyna Herman, która przełamała całość spektakularnym naszyjnikiem z pereł.

Niewątpliwie na tle pozostałych gwiazd swoją stylizacją wyróżniła się szczególnie Natalia Szroeder. Wokalistka podczas eventu zaprezentowała się w jeansowym, sznurowanym total looku w odcieniu jasnego, poprzecieranego denimu, do którego dobrała czarną rockową torebkę oraz futro w najmodniejszym kolorze na jesień 2025.

Stylowa Martyna Wojciechowska zadała szyku na czerwonym dywanie

Na imprezie marki biżuteryjnej pojawiła się również Martyna Wojciechowska, która postawiła na elegancką kreację. Czarna dopasowana suknia o długości maksi z golfem doskonale podkreśliła smukłą figurę gwiazdy TVN. Swój look Martyna Wojciechowska uzupełniła okazałym złotym naszyjnikiem, licznymi, subtelnymi srebrnymi i złotymi bransoletkami, złotymi kolczykami oraz imponującymi pierścieniami.

Daria Syta nie szczędziła narzeczonemu czułych pocałunków na czerwonym dywanie

Po tym, jak Aleksander Sikora i Daria Syta odpadli z "Tańca z Gwiazdami", o tancerce zrobiło się naprawdę głośno. Ogromne emocje wzbudza jednak nie tylko ocena jury i widzów tanecznego show Polsatu, ale też fakt, że na poniedziałkowym evencie biżuteryjnej marki choreografka pojawiła się w towarzystwie swojego narzeczonego, Igora Grobelnego, z którym nie szczędziła sobie płomiennych pocałunków na ściance.

Ukochany Darii Sytej jest znanym siatkarzem z polsko-belgijskimi korzeniami. W latach 2018-2019 grał w zespole reprezentacji Belgii, a obecnie jest zawodnikiem drużyny ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

