Reklama

Na gali Kobieta Roku Glamour 2025 w Warszawie nie zabrakło emocji i zachwytów. Uwagę wszystkich skradła Doda, która wkroczyła cała na biało, Klaudia Halejcio czy Joanna Koroniewska, która pojawiła się w satynowej mini z odsłoniętymi plecami. Stylizacje gwiazd prezentowały się spektakularnie na czerwonym dywanie. Zobaczcie zdjęcia wszystkich gwiazd!

Reklama

Gala kobieta roku glamour 2025 przyciągnęła plejadę gwiazdy

21 października 2025 roku odbyła się wyjątkowa gala Kobieta Roku Glamour 2025. Nowy Teatr wypełnił się po brzegi najgorętszymi nazwiskami polskiego show-biznesu, a wydarzenie jak co roku zgromadziło też najważniejsze postacie ze świata mody i kultury. Nie zabrakło emocji, wzruszeń, ale też zachwycających stylizacji na czerwonym dywanie.

Plebiscyt Kobieta Roku Glamour 2025 to wielkie święto kobiet, które coraz odważniej zmieniają świat i otwarcie mówią o swojej sile. Podczas tegorocznej edycji na czerwonym dywanie pojawiły się takie osobistości jak Doda, Justyna Steczkowska, Klaudia Halejcio, Gosia Andrzejewicz, Andrzej Wrona i Zosia Zborowska oraz Joanna Koroniewska.

Zobacz także:

Reklama

1 z 17

Doda
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Doda na gali Kobieta Roku Glamour 2025 pojawiła się cała na biało. Uwagę przyciągnęły krótkie spodenki, które mocno wyeksponowały figurę piosenkarki.

2 z 17

Klaudia Halejcio
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Klaudia Halejcio postawiła na super modny w tym sezonie czekoladowy brąz i wyglądała spektakularnie.

3 z 17

Joanna Koroniewska-Dowbor
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Joanna Koroniewska zachwyciła w krótkiej mini i mocnych kozakach. Ten look to stzrał w dziesiątkę!

4 z 17

Andrzej Wrona
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Z kolei Zofia Zborowska i Andrzej Wrona wspólnie zdecydowali się na czarne stylizacje.

5 z 17

Maja Hyży
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Maja Hyży też postawiła na czerń, ale w kobiecym wydaniu.

6 z 17

Gosia Andrzejewicz
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Gosia Andrzejewicz zaskoczyła w okularach przeciwsłonecznych i białym garniturze.

7 z 17

Julia Wieniawa
fot Artur Zawadzki/REPORTER

Julia Wieniawa zdecydowała się na odważną stylizację.

8 z 17

Justyna Steczkowska
Justyna Steczkowska wyglądała spektakularnie w czarnej, długiej sukni.  fot Artur Zawadzki/REPORTER

9 z 17

Marta Wierzbicka,
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Marta Wierzbicka

10 z 17

Mandaryna
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Mandaryna zabrała na galę córkę.

11 z 17

Mery Spolsky
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Mery Spolsky postawiła na nieco kontrowersyjny look.

12 z 17

Małgorzata Socha
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Małgorzata Socha

13 z 17

Joanna Jabłczyńska
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Joanna Jabłczyńska

14 z 17

Sara James
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Sara James

15 z 17

Barbara Kurdej-Szatan
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Barbara Kurdej-Szatan

16 z 17

Sandra Kubicka
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Sandra Kubicka

17 z 17

Anna Wendzikowska
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Anna Wendzikowska

Reklama
Reklama
Reklama