Na gali Kobieta Roku Glamour 2025 w Warszawie nie zabrakło emocji i zachwytów. Uwagę wszystkich skradła Doda, która wkroczyła cała na biało, Klaudia Halejcio czy Joanna Koroniewska, która pojawiła się w satynowej mini z odsłoniętymi plecami. Stylizacje gwiazd prezentowały się spektakularnie na czerwonym dywanie. Zobaczcie zdjęcia wszystkich gwiazd!

Reklama

Gala kobieta roku glamour 2025 przyciągnęła plejadę gwiazdy

21 października 2025 roku odbyła się wyjątkowa gala Kobieta Roku Glamour 2025. Nowy Teatr wypełnił się po brzegi najgorętszymi nazwiskami polskiego show-biznesu, a wydarzenie jak co roku zgromadziło też najważniejsze postacie ze świata mody i kultury. Nie zabrakło emocji, wzruszeń, ale też zachwycających stylizacji na czerwonym dywanie.

Plebiscyt Kobieta Roku Glamour 2025 to wielkie święto kobiet, które coraz odważniej zmieniają świat i otwarcie mówią o swojej sile. Podczas tegorocznej edycji na czerwonym dywanie pojawiły się takie osobistości jak Doda, Justyna Steczkowska, Klaudia Halejcio, Gosia Andrzejewicz, Andrzej Wrona i Zosia Zborowska oraz Joanna Koroniewska.

Zobacz także:

Reklama