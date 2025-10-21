Julia Wieniawa błyszczy na gali Kobieta Roku Glamour, ale to Doda i Justyna Steczkowska skradły całą uwagę
Doda, Klaudia Halejcio i Joanna Koroniewska pojawiły się na gali Kobieta Roku Glamour 2025. To tylko początek listy gwiazd, które uświetniły swoją obecnością tę uroczystość. Stylizacje gwiazd przyciągnęły uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i wszystkich gości.
Na gali Kobieta Roku Glamour 2025 w Warszawie nie zabrakło emocji i zachwytów. Uwagę wszystkich skradła Doda, która wkroczyła cała na biało, Klaudia Halejcio czy Joanna Koroniewska, która pojawiła się w satynowej mini z odsłoniętymi plecami. Stylizacje gwiazd prezentowały się spektakularnie na czerwonym dywanie. Zobaczcie zdjęcia wszystkich gwiazd!
Gala kobieta roku glamour 2025 przyciągnęła plejadę gwiazdy
21 października 2025 roku odbyła się wyjątkowa gala Kobieta Roku Glamour 2025. Nowy Teatr wypełnił się po brzegi najgorętszymi nazwiskami polskiego show-biznesu, a wydarzenie jak co roku zgromadziło też najważniejsze postacie ze świata mody i kultury. Nie zabrakło emocji, wzruszeń, ale też zachwycających stylizacji na czerwonym dywanie.
Plebiscyt Kobieta Roku Glamour 2025 to wielkie święto kobiet, które coraz odważniej zmieniają świat i otwarcie mówią o swojej sile. Podczas tegorocznej edycji na czerwonym dywanie pojawiły się takie osobistości jak Doda, Justyna Steczkowska, Klaudia Halejcio, Gosia Andrzejewicz, Andrzej Wrona i Zosia Zborowska oraz Joanna Koroniewska.
Zobacz także:
- Marcin Rogacewicz nagle zaczął mówić o Dodzie. Takiego wyznania nikt się nie spodziewał
- Doda wymownie o Sanah: "Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy"
1 z 17
Doda na gali Kobieta Roku Glamour 2025 pojawiła się cała na biało. Uwagę przyciągnęły krótkie spodenki, które mocno wyeksponowały figurę piosenkarki.
2 z 17
Klaudia Halejcio postawiła na super modny w tym sezonie czekoladowy brąz i wyglądała spektakularnie.
3 z 17
Joanna Koroniewska zachwyciła w krótkiej mini i mocnych kozakach. Ten look to stzrał w dziesiątkę!
4 z 17
Z kolei Zofia Zborowska i Andrzej Wrona wspólnie zdecydowali się na czarne stylizacje.
5 z 17
Maja Hyży też postawiła na czerń, ale w kobiecym wydaniu.
6 z 17
Gosia Andrzejewicz zaskoczyła w okularach przeciwsłonecznych i białym garniturze.
7 z 17
Julia Wieniawa zdecydowała się na odważną stylizację.
8 z 17
9 z 17
Marta Wierzbicka
10 z 17
Mandaryna zabrała na galę córkę.
11 z 17
Mery Spolsky postawiła na nieco kontrowersyjny look.
12 z 17
Małgorzata Socha
13 z 17
Joanna Jabłczyńska
14 z 17
Sara James
15 z 17
Barbara Kurdej-Szatan
16 z 17
Sandra Kubicka
17 z 17
Anna Wendzikowska