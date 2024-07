Madonna, nie ma problemów z pokazywaniem się bez makijażu. Lubi dzielić się z fanami swoimi zdjęciami na Facebooku i Instagramie. Ponadto, gwiazda nie boi się konkurencji młodszych koleżanek i chętnie z nimi występuje. Zobacz: Ten duet przejdzie do historii! Zjawiskowa Madonna i Taylor Swift na jednej scenie

Poza tym kontrowersyjna wokalistka może pochwalić się lepszą figurą, niż niejedna z nich. Madonna opublikowała na Facebooku nowe zdjęcie w obcisłym czarnym body i kabaretkach. Stoi przed lustrem w dość obskurnej łazience. Podpisała je tak:

Co prawda ta łazienka jest niezbyt piękna, ale za to te buty od Gucciego...

Co tam makijaż, co tam łazienka - najważniejsze są botki Gucci!

Co Wy na to? Fanom Madonny bardzo spodobał się ten wpis. Pół miliona ludzi polubiło go w ciągu kilku godzin. A ponad tysiąc udostępniło na swoich profilach.

