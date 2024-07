W ostatni weekend w programie “Dzień dobry Wakacje”, Maciej Zień odniósł się do słów swojego byłego wspólnika, który oskarżył go o przywłaszczenie kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz kradzież kreacji z butiku w Warszawie. Projektant powiedział, że jego były wspólnik jest oszustem i obecnie sprawą zajmują się jego prawnicy. (Zobacz: "Pierwszy telewizyjny wywiad Macieja Zienia po wybuchu afery")

Przy okazji rozmowy dla “Dzień dobry Wakacje”, projektant opowiedział o swojej przeprowadzce do Brazylii.

“Moje życie w Brazylii trochę zwolniło, przestałem gonić za swoim ogonem. Chcę tam trochę pomieszkać, bo są tam fantastyczni ludzie. Mieszkam w samym centrum Rio de Janeiro, gdzie mam dwa domki na działce, siedem małp, papugi. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć swój hotel, wiec otwieram coś, co będzie łączyło mieszkanie z domem gościnnym. Za 3 miesiące będę mógł to pokazać. Jest to ciekawy projekt, bo ma być połączeniem mojego atelier, części hotelowej i mojego domu. Mam nadzieję, że będą tam przyjeżdżać przyjaciele z Europy”, powiedział w “Dzień dobry TVN” Maciej Zień.

Maciej Zień pracuje nad swoją marką modową, otwiera hotel, a w wolnym czasie pomaga dzieciom z biednych dzielnic Rio.

“W każdy piątek uczę języka angielskiego oraz daje lekcje rysunku dzieciom w faweli, biednej dzielnicy Rio. To są emocje, których nigdy nie miałem w Polsce. To jest dla mnie odskocznia. Mogę dzielić się tym, czego się nauczyłem z dziećmi ze slumsów. Jedyną możliwością, żeby ich wyrwać stamtąd jest nauka. To jest coś czego nikt mi więcej nie zabierze i na pewno z tego zawodu nie zrezygnuję. To będzie część mojego życia", mówi Zień.

Czy Maciej Zień na stałe wyprowadzi się do Brazylii? Projektant twierdzi, że nie. Na razie chce podróżować po świecie, bo to zawsze było jego marzenie, a jego obecna sytuacja w Polsce zachęciła go do tego, żeby podjąć tej krok teraz.

