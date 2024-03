Zwolnienie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z „Pytania na śniadanie” obiło się szerokim echem w mediach. Mnóstwo fanów pary do samego końca wierzyło, że akurat ich oszczędzi rewolucja w TVP. Gwiazdy nadal pracują jednak w Telewizji Polskiej. Ona gra w „M jak miłość”, on występuje w formatach sportowych. Nie ma wątpliwości, ze to koniec power couple TVP. Prezenterzy szybko odnaleźli nowe miejsce. Założyli wspólny podkast, w którym postanowili rozliczyć się z nagonką.

Niedawno Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pierwszy raz wspomnieli o ujawnieniu swojego związku. W autorskim podkaście „Serio?” para postanowiła rozliczyć się z mediami. Prezenterzy nie kryją żalu za to, co działo się wokół nich. Gwiazdom oberwało się od internautów, którzy wypominali im okoliczności rozstań z byłymi partnerami i partnerkami. Teraz przyznali wprost, że czuli się atakowani.

W podkaście Katarzyna Cichopek przyznała wprost, że reakcje na jej związek bardzo się na niej odbiły. Długo uważała na każdym kroku, żeby nikomu nie dać powodu do spekulacji. Ujawniła, że potrzebowała dwóch lat, żeby nabrać dystansu do całego zamieszania.

Był taki moment na przestrzeni ostatnich dwóch lat, że ja serio bałam się zrobić cokolwiek. Miałam wrażenie, że każdy mój ruch zostanie źle odczytany, zostałam jak szara mysz, zepchnięta do narożnika, do kąta, siedź cicho, nic nie mów, tak będzie najlepiej. I ta strategia opłacała się na tyle, że mogłam odzyskać równowagę, mogłam się zdystansować, zajęło mi to dwa lata. To jest właściwie pierwsza nasza taka rozmowa otwarta, w której mówimy o tej sytuacji całej

– wyjaśniła Cichopek.