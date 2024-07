We wtorek, 25 października Maciej Musiał za pośrednictwem Instagrama przekazał, że zmarł jego dziadek. Gwiazdor regularnie przekazywał, że Marian Markiewicz był jego największym życiowym autorytetem. Aktor pożegnał 98-letniego seniora wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Pod żałobnym postem artysty pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami.

Maciej Musiał opublikował na Instagramie serię zdjęć ze swoim dziadkiem. Gwiazdor, który zdobył popularność dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", pożegnał 98-latka, dziękując mu za wartościowe nauki o życiu.

Artysta przypomniał o wojskowej historii swojego dziadka, który uczestniczył w wielu ważnych walkach.

- Wyzwalałeś Wilno, walczyłeś w Bitwie pod Surkontami, po wojnie jako żołnierz niezłomny, wciąż stawiałeś opór, za co na wiele, wiele lat trafiłeś do więzienia - czytamy we wpisie.