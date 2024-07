Dawno jej nie widziałyśmy! Marta Grycan pojawiła się na wczorajszej imprezie magazynu Playboy w typowej dla siebie stylizacji. Czarna kreacja do ziemi z dekoltem i w smokingowym stylu to coś, co już na niej widziałyśmy nie raz. Marta Grycan chyba trochę przytyła, jednak do niej wyjątkowo te kilogramy pasują.

Marta Grycan nie zaskoczyła nas również makijażem - odcienie brązu to coś, co zazwyczaj wybiera. Do tego wielka ruda czupryna robi wrażenie, jak widać celebrytka przyciemniła kolor na bardziej "ognisty". My niestety wolałyśmy ją w delikatniejszej, jaśniejszej wersji. A wam jak się podoba dawna bywalczyni wszystkich czerwonych dywanów w mieście?

