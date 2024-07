1 z 9

Madonna na co dzień mieszka w Nowym Jorku, ale kilka dni temu przyleciała do Los Angeles w związku z ceremonią rozdania nagród Grammy. Królowa Popu wraz z Macklemore dała niezapomniany występ, który z pewnością przejdzie do historii. Przypomnijmy: Podczas występu Madonny na Grammy gejowskie pary wzięły ślub!

Piosenkarce w podróży towarzyszyła oczywiście czwórka jej dzieci, w tym najstarsza Lola. Co ciekawe, 17-latka regularnie ćwiczy już na siłowni ze swoją sławną mamą. Paparazzi przyłapali Lolę po ciężkim treningu i uwagę zwracał jej już całkiem mocno umięśniony brzuch i wyrzeźbiona sylwetka. Dziewczynka robi się jeszcze bardziej podobna do swojej mamy, szczególnie jeśli porównać stare zdjęcia Madonny z obecnymi fotkami jej córki.

Zobaczcie Lourdes "Lolę" Leon wracającą z siłowni: