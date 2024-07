Już wkrótce w stacji Polsat rozpocznie się nowe show "Tylko taniec". W jury programu znaleźli się: Michał Malitowski, Krystyna Mazurówna, Alan Andersz i Joanna Liszowska, która najwyraźniej nie widzi problemu w tym, że znalazła się w tanecznym show nie mając pojęcia o tańcu. Co więcej, aktorka uznała, że swoją niewiedzą warto pochwalić się w mediach. W najnowszym wydaniu magazynu "Party" pojawiła się wypowiedź celebrytki, która szczerze wyznaje:

- Podchodzę do ludzi z życzliwością i na pewno będę szukała pozytywów. Trudno, żebym kogoś krytykowała za mało perfekcyjnie wykonany krok, ponieważ kompletnie nie znam się na tańcu - pochwaliła się Liszowska.

Wygląda więc na to, że uczestnicy programu nie mogą liczyć na fachową ocenę Joanny Liszowskiej. Jak donosi "Party" pierwsze castingi nie były dla aktorki zbyt łatwe. "Kiedy jeden z uczestników wyciągnął ją zza stołu jurorskiego, aby z nim zatańczyła, i nie wypadło to, niestety, najlepiej, poczuła się zawstydzona i potem długo to przeżywała" - zdradza osoba z produkcji show.

Uważacie, że Liszowska poradzi sobie jako jurorka "Tylko taniec"?

