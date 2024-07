Ewelina Lisowska i pary z show "Taniec z Gwiazdami" zdradziły Party.pl, czy lubią żartować i wkręcać znajomych 1 kwietnia. Wokalistka przyznała, że jest beznadziejną kłamczuchą, dużo lepsi w tej dziedzinie okazali się Anna Karczmarczyk i Izu Ogonoh, dla którego nie ma znaczenia czy jego partnerka Hania Żudziewicz akurat świętuje Prima Aprilis czy nie:

Izu wkręca mnie praktycznie codziennie! Coś mi mówi i ja już sama do końca nie wiem czy to jest prawda czy nie. Bo jeżeli on mówi to z taką poważną twarzą, to ja później nie wiem, sama się gubię.