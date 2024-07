Robert Lewandowski wziął udział w akcji UNICEF-u, która polega na fundowaniu szczepionek dla dzieci w Nepalu, które są ofiarami trzęsienia ziemi. Na stronie UNICEF-u można przekazać dowolną darowiznę na ten cel.

Trzymam w ręku szczepionkę, dokładnie taką, jaką możesz podarować dziecku w Nepalu (...) Jesteś gotów podjąć to wyzwanie? Zagraj ze mną w jednej drużynie i uratuj dziecko - Robert Lewandowski w reklamie UNICEF-u zachęca do tego, by wziąć udział w akcji i wpłacić pieniądze na pomoc dla dzieci.