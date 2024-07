Jeszcze 10-15 lat temu kolorowe buty nie dość, że były trudno dostępne, to też bardzo ekstrawaganckie. Dziś możemy kupić sobie szpilki w każdym możliwym kolorze. W tym sezonie, nie tylko mamy taką możliwość, ale wręcz musimy takie mieć.

W nowej kolekcji ALDO znajdziemy szpilki, balerinki, platformy, sandałki, japonki etc. - co je łączy? Soczysty kolor! Nowy lookbook kipi kolorami. Żółte sandały łączymy z pomarańczową kopertówką i zieloną sukienką. Mało tego! Marka namawia, by nosić buty w dwóch różnych kolorach, lewy żółty, a prawy np. niebieski! Tak jak na pokazach w ALDO pojawiły się także białe szpilki, które w Polsce są noszone wyjątkowo niechętnie. Być może połączone z barwnymi ubraniami sprawią, że polskie dziewczyny przekonają się do nich na nowo.

