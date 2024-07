Na kolejnym koncercie z cyklu „Pamiętajmy o Osieckiej” zjawił się tłum miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej. Wśród nich zauważyliśmy Magdalenę Cielecką, która postawiła na causalową stylizację z dżinsami. Modny T-shirt z nadrukiem okryła ciekawie skrojoną marynarką smokingową. Do tego botki i kopertówka. Ładnie i na luzie.

W podobnej stylistyce aczkolwiek bardziej ekstrawagancko ubrana zjawiła się Natalia Lesz. Jedna z najlepiej ubranych gwiazd w naszym kraju miała na sobie wysokie kozaki na słupku oraz czerwoną torebkę, która jest hitowym dodatkiem jesieni 2012. Do tego jasna bluzka i smokingowa marynarka. Dla nas bomba!

Kasia Zielińska wybrała na tę okazję bardziej klasyczny look. Kremowa sukienka koktajlowa oraz szpilki w tym samym kolorze i mała kopertówka wyglądały ładnie, jednak czy jest to odpowiedni look na koncert?

