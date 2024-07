Sprawa robi się coraz bardziej poważna! Wszyscy głośno pytają, czy Leonardo DiCaprio zdefraudował ze wspólnikami 3,5 miliarda dolarów z malezyjskiego funduszu gospodarczego? Fundacja aktora jest teraz pod ostrzałem! Według amerykańskich mediów, niektórzy z darczyńców fundacji Leo są zamieszani w malwersacje. Organizacja Bruno Manser, która zajmuje się zbieraniem pieniędzy na ochronę lasów tropikalnych, wezwała fundację Leo DiCaprio do spłacenia wszystkich darowizn, jakie otrzymała od Rizy Aziza, pasierba malezyjskiego premiera Najiba Razaka.

Ponoć pieniądze, które miały być przeznaczone na rozwój ekonomiczny Malezji, trafiły do fundacji DiCaprio. Aktor miał je wydać na zupełnie inne cele. Na co? Na dzieła sztuki, prawdziwe szampany, a co więcej.... Ponoć nawet na dofinansowanie „Wilka z Wall Street”!

Jaka jest prawda?

Leonardo DiCaprio odpowie za to?

ONS

Czy pieniądze naprawdę wydał na "Wilka z Wall Street"?