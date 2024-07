1 z 8

Zespół LemON jest muzyczną sensacją ostatnich miesięcy. Zwycięzcy trzeciej edycji "Must Be The Music" nagrywają przebój za przebojem, a na ich koncerty przychodzą tłumy. Wczoraj grupa mogła dać popis w ramach Sopot Top of the Top Festival 2013.

Igor Herbut z kolegami na scenie dali czadu. Zespół wykonał swoje największe przeboje takie jak "Napraw" czy "Nice". Charyzmatyczny wokalista grupy w Operze Leśnej czuł się znakomicie, a jego charakterystyczny wokal porwał publiczność do wspólnej zabawy.

LemON doskonale odnalazł się na polskiej scenie muzycznej. Ciekawe jak dalej potoczy się kariera grupy?

Zobaczcie w galerii jak Igor szalał na deskach amfiteatru: