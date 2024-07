To była prawdziwa rzeź! Ostateczny wynik meczu Legia Warszawa: Borussia Dortmund w Lidze Mistrzów to: 8 do 4... dla Borussi. Gole padały co kilka minut - po niewiele ponad pół godziny obie drużyny strzeliły siedem goli! Mimo że Legia Warszawa strzeliła aż cztery gole - to nie wystarczyło by pokonać coraz bardziej rozpędzającą się Borussię Dortmund, która zdobyła w sumie aż osiem bramek!

Bramki z Legii Warszawa strzelili: Prijović (10., 24.), Kucharczyk (57.), Nikolić (83.)

Bramki z Borussi Dormund strzelili: Kagawa (17., 18., 90.), Sahin (20.), Dembele (29.), Reus (32., 52.), Passlack (81.)

Borussia Dortmund zmiażdżyła Legię!