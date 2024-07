1 z 8

Legia Warszawa zremisowała z Realem Madryt w Warszawie w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Ostateczny wynik meczu to 3:3, ale trzeba przyznać, że klub z Madrytu do ostatnich minut próbował strzelić zwycięskiego gola, jednak obrońcy warszawskiego klubu robili wszystko, żeby im to uniemożliwić. I udało im się! Michał Pazdan zatrzymał Cristiano Ronaldo, a Vadis Odjidja-Ofoe, Miroslav Radović, Thibault Moulin bezbłędnie trafiali do bramki Królewskich. Gole dla Realu strzelili - Gareth Bale, Karim Benzema i Mateo Kovacić. Cristiano Ronaldo, którego dziś pilnował Michał Pazdan, zszedł z boiska bez gola. Jesteśmy pod wrażeniem polskiego klubu, który grał przy pustych trybunach. Szkoda, bo taki sukces z pewnością chcieliby świętować ze swoimi kibicami. Zobaczcie zdjęcia z meczu Legia-Real i smutnego Cristiano Ronaldo...

