1 z 8

To było niesamowite show, ale niestety nie dla Legii Warszawy, a dla... Realu Madryt. Nasi nie byli w stanie już nic zrobić. We wtorkowym spotkaniu w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów Real Madryt wygrał ostatecznie z Legią Warszawą 5:1. Jedynie w 21. minucie pojawiła się iskierka nadziei dla naszych - Legia miała w końcu okazję strzelić gola - rzut karny! Miroslav Radović (serbski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w klubie Legia Warszawa) pewnie uderzył z jedenastego metra i udało się, goooool! Jeden gol nie wystarczył, mimo że arbiter dodał trzy minuty do czasu gry, Legia nie miała szans.

Piękne WAGs piłkarzy Legii (m.in. Edyta Zając) na pewno nie były zadowolone z przebiegu meczu, ale jak na najlepsze partnerki przystało, z pewnością wspierały swoich ukochanych! (Zobacz też: Zdjęcia pięknych WAGs Legii)

Zobaczcie więcej zdjęć w galerii!

Zobacz też: Piłkarze trenują przed meczem, a ich żony odpoczywają ;) Zobacz Sarę Boruc i Marinę na kawie ZDJĘCIA