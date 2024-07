1 z 8

Lara Gessler wyszła za mąż w tajemnicy?

Lara Gessler została przyłapana przez paparazzi na spacerze ze swoim ukochanym. Córka Magdy Gessler pojawiała się już w towarzystwie pewnego przystojniaka na salonach. Kim jest jej ukochany? Tego Lara nie zdradziła jeszcze, lecz wszystko wskazuje na to, że dziewczyna jest zakochana! Co więcej, na serdecznym placu jej prawej dłoni dostrzegliśmy pierścionek, który do złudzenia przypomina... ślubną obrączkę z białego złota! Czyżby Lara Gessler w tajemnicy przed mediami wyszła za mąż? Córka gospodyni "Kuchennych rewolucji" starała się unikać fleszy fotoreporterów. Ma coś do ukrycia przed mediami? A może to tylko zwykły pierścionek? Jak myślicie?

