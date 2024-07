Lana Nguyen to 22-letnia projektantka, która urodziła się w Wietnamie, w Hanoi. W Polsce mieszka od wielu lat, obecnie studiuje na ostatnim roku projektowania ubioru w Łodzi. Zajmuje się także stylizacją. Pracuje dla wielu magazynów modowych, telewizji, oraz współpracuje z polskimi gwiazdami takimi jak: Natasza Urbańska, Honey czy Maja Frykowska.

Inspiracją do kolekcji było piękno i perfekcja, czyli to, czego każda z nas pragnie. Każda z nas dąży do doskonałości czystej w formie. Moim celem było stworzenie sukienek dających kobietom poczucie wyjątkowości bliskiej ideału, poczucie przeniesienia się na chwilę w inny świat. Kobieta w sukienkach z tej kolekcji jest piękna, zalotna i delikatna, kokieteryjna i romantyczna. Tkaniny utrzymane są w kolorach pastelowych, nadają klimat romantyczności i magiczności. Kolor, który najczęściej pojawia się w kolekcji to rozmydlona biel, która jest symbolem czystości, ideału i swoistej niewinności. Cekiny, miękkie szyfony, tiule i pióra dodają delikatności, a zarazem są synonimem lekkiego erotyzmu – mówi nam o swojej kolekcji Lana Nguyen.

Ubrania Lany Nguyen z kolekcji wiosna/ lato 2012 są już dostępne we wszystkich rozmiarach w atelier projektantki w Warszawie. Poniżej lookbook nowej kolekcji.

kn