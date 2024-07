Lady Gaga bardzo dba o to by nikt nie przyłapał jej "normalnej". Wychodząc na zakupy, czy na spotkanie z przyjaciółmi, Gaga zawsze wygląda bardzo oryginalnie. W drodze na nagranie do telewizji śniadaniowej ABC, gwiazda zatrzymała się by rozdać fanom autografy. Oprócz podpisu piosenkarki można było dostać jej osobisty odcisk ust.

Tym razem na wywiad w telewizji ABC, jak sama wyznała, przebrała się za prezerwatywę. Co prawda, nam ten lateksowy dresik, kondoma raczej nie przypomina, ale skoro Gaga tak twierdzi, wierzymy jej na słowo. Zastanawiamy się jednak, czy w nie spociła się za bardzo w tym stroju? Lateks chyba nie przepuszcza powietrza. W programie Gaga wzięła udział w dyskusji na temat bezpiecznego seksu, stąd jej strój.

Jak podoba Wam się ta stylizacja? Chyba dziwaczny kapelusz, lateksowe wdzianko i bardzo mocny makijaż niezbyt ze sobą współgrają.

Ale cel został osiągnięty: Lady Gaga znowu jest na ustach wszystkich!



