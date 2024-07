Kylie Minogue wydała właśnie swoją dwunastą płytę studyjną "Kiss Me Once", z której pochodzi przebój "Into The Blue". Artystka wyruszy też w trasę koncertową, która rozpocznie się 24 września w Liverpoolu. Dla fanów piosenkarki mamy świetną wiadomość. Kylie wystąpi również w Polsce - 30 października zagra koncert w Łodzi w Atlas Arena. Bilety na to wydarzenie będzie można kupić już od 21 marca.

Ceny biletów:

Trybuny 278 PLN - 228 PLN

Golden Circle Early Entrance – 298 PLN *

Golden Circle– 248 PLN

GA (płyta) – 198 PLN

Niepełnosprawni – 198 PLN

Wybieracie się do Łodzi?

