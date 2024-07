Kinga Rusin jest szczęśliwie zakochana, rozwija się zawodowo, a jakiś czas temu wydała książkę, w której rozliczyła się z przeszłością. Okazuje się jednak, że nie wszystkim podoba się radosne podejście Rusin do życia.

Jarosław Kuźniar i Dorota Wellman już jakiś czas temu otwarcie skrytykowali książkę Kingi. Jak odkryło „ Na żywo” prezenter i dziennikarka wspierają się w konflikcie z Rusin!

- Dorota i Jarek znają się od dawna i bardzo się lubią – zdradził tygodnikowi ich znajomy.

Sami mogliśmy zaobserwować, jak napięta była atmosfera w studio, kiedy w jednym z odcinków „Dzień Dobry TVN” prowadzonego przez Rusin zagościł Jarosław Kuźniar.

A gdy w tym samym programie – prowadzonym tym razem przez Dorotę Wellman - miało gościć jury „You Can Dance”, Rusin po prostu się nie pojawiła.

Ani Kuźniar i Wellman, ani też Rusin nigdy nie komentowali wzajemnej sympatii, czy antypatii. Pozostaje nam więc tylko się domyślać, co może być przyczyną owego konfliktu, jeśli oczywiście istnieje on naprawdę.

Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, że stacje lubią kreować konflikty, które podgrzewają atmosferę, a co za tym idzie – podnoszą oglądalność.