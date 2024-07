Choć moda na gotujące gwiazdy trwa już od dawna, to polityków w tej roli nie mieliśmy okazji podziwiać. Ale czy ciekawy by był sam polityk bez towarzystwa znanego i lubianego celebryty?

Telewizja Tele5 postanowiła połączyć dwie skrajne dziedziny w jednym programie. "Kurczak na ostro" to połączenie reality show z talkshow. W każdym odcinku spotka się dwoje reprezentantów świata showbiznesu i polityki. Warunkiem jest to, by osoby biorące udział w danym programie nie znały się wzajemnie. Uczestnicy będą wspólnie gotować, a każdy odcinek potrwa tyle ile czasu zajmie gotującym przygotowanie programu.

Producentom zależy by podczas wspólnych kuchennych pracach nawiązała się ciekawa rozmowa. Zadbano o to, by uczestników nie peszyły kamery. Te będą ukryte za szkłem weneckim. Program nie będzie miał prowadzącego, który zadawałby pytania. Zatem wszystko w rękach uczestników.

Myślicie, że może być ciekawe?

Na pierwszy ogień nóż w ręce wezmą Katarzyna Figura i Janusz Palikot. Często opowiadali w wywiadach, że uwielbiają gotować. Ciekawe, co razem wyczarują i czy rozmowa będzie się kleiła równie dobrze jak pierogi.

Pierwszy odcinek będzie emitowany na antenie stacji 27 marca o 22:00.

Będziecie oglądać?

