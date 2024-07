Połyskujące materiały i cekiny już od jakiegoś czasu są wielkim modowym hitem. Teraz przyszedł czas na metalicznie połyskujące swetry. Tę część garderoby doskonale wystylizujesz zarówno na weekendowy wypad za miasto, wieczorną imprezę jak i do pracy.

Swetry pokrywane błyszczącą powłoką lub te przeszywane złotymi lub srebrnymi nićmi są ekstrawaganckie i szykowne.



Jednak jeśli chcesz by stylizacja z topem tego typu nie była zbyt krzykliwa, pomiń dodatkowe akcesoria i błyskotki. Zaś jeśli chcesz zabłysnąć jak nigdy wcześniej, połyskujący sweter dodaj do skórzanych spodni, lub cekinowej spódnicy.



Jeśli w waszej szafie jeszcze nie ma metalicznego sweterka, czas najwyższy bo go kupić. Jeszcze przez długi czas będzie bardzo trendy!



Więcej na ten temat dowiesz się w najnowszym numerze magazynu FLESZ.



jm

Reklama