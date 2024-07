Natalia Kukulska rzadko pojawia się na salonach. Jeśli już do tego dochodzi to tylko w towarzystwie najbliższych. Na wczorajszy pokaz najnowszych produktów marki Microsoft piosenkarka przybyła z mężem Michałem i synkiem Jasiem Dąbrówką.



Cała rodzina dobrze bawiła się testując nowe produkty marki Microsoft. Natalia razem z synkiem grała w wirtualny tenis, a później krótko oceniła produkt. Chociaż przegrała set to i tak była upojona dobrym humorem. W końcu nic tak nie potrafi rozbawiać jak zabawy z własnym dzieckiem.



Na do widzenia Natalia zagrała koncert. Jaś obowiązkowo kibicował pod sceną.



Oby więcej takich pozytywnych rodzin w polskim show-biznesie.



