Kuba Wojewódzki skomentował przegraną Edyty Górniak w polskich eliminacjach do Eurowizji. Diwa zajęła trzecie miejsce w preselekcjach. Przed nią uplasowała się Margaret, a zwycięzcą został Michał Szpak i to on będzie reprezentował Polskę w Sztokholmie. Artystka już po koncercie tłumaczyła, że utwór, który wybrała mógł być zbyt "posągowy". Nadal nie milkną echa po wynikach konkursu. Teraz skomentował je Kuba Wojewódzki.

Kuba Wojewódzki o przegranej Edyty Górniak w eliminacjach do Eurowizji

W jednym z wywiadów, Edycie Górniak zdarzyło się zapomnieć imienia i nazwiska zdobywcy pierwszego miejsca. Nie zrobiła tego złośliwie, ale większość i tak wyciągnęła inne wnioski. To zapewne do tego wydarzenia odniósł się Kuba Wojewódzki, który skomentował konkurs w następujący sposób:

Wokalista Michał Szpak będzie nas reprezentował na konkursie Eurowizji. Tak zdecydował naród, z czego wynika prosty wniosek, iż Szpak jest już artystą narodowym. Prawdziwy koncert dała jednak Edyta Górniak. Szczególnie po ogłoszeniu wyników - czytamy na łamach "Polityki".

Michał Szpak był gościem programu Kuby Wojewódzkiego, w którym showman poprosił artystę o skomentowanie sytuacji, w której Edyta Górniak zapomniała jego imienia i nazwiska. Gwiazdor powiedział, że było mu bardzo przykro z tego powodu.

Było mi przykro z tego powodu. Występowaliśmy na jednym konkursie, i ja znałem wszystkie imiona wszystkich, którzy brali w nim udział - powiedział Szpak. Mogę jedynie zrobić tyle, pojechać do Krakowa, zapukać i przedstawić się - dzień dobry jestem Michał Szpak.

Edyta Górniak zajęła trzecie miejsce w polskich eliminacjach do konkursu Eurowizji.

Polskę reprezentować będzie Michał Szpak.

Kuba Wojewódzki skomentował wyniki preselekcji.