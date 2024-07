Edyta Górniak skomentowała swoją przegraną w preselekcjach do Eurowizji. Artystka, która w sobotnim konkursie zajęła trzecie miejsce, ustępując miejsca Margaret oraz zwycięzcy - Michałowi Szpakowi, zamieściła na swoim Facebooku wpis, w którym podziękowała fanom za wsparcie jej udziału w eliminacjach. W poście zdradziła również, co jej zdaniem, spowodowało, że nie udało się sięgnąć po wygraną.

Edyta Górniak komentuje przegraną w eliminacjach do Eurowizji

Jest to już drugie oświadczenie artystki, które pojawiło się na jej facebookowym profilu po sobotnim koncercie eliminacyjnym do Eurowizji 2016. Gwiazda najpierw zamieściła filmik, w którym w języku angielskim podziękowała fanom z całej Europy za głosy i ciepłe słowa. W swoim kolejnym poście, odwołała się również do powodów swojej przegranej. Czyżby zdaniem diwy jej utwór "Grateful" był zbyt trudny dla publiczności?

Kochani Moi, nie wiem nawet jak dziękować za Was...

Tyle potężnych słów uznania i Miłości od Was na Naszym FB.

Waszej Wrażliwości, mądrości, empatii, muzykalności i oddania.

Aż trudno przyjąć tyle dobroci! DZIĘKUJĘ całą sobą. Stanęłam na scenie z pełną świadomością szaleństwa :))

Utwór posągowy, wymagający ode mnie przemieszczenia się w nieco inny wymiar, jakże pięknie przyjęty i oceniony przez Was.

Szczęście największe. Czy warto było? Oczywiście że Tak. Zawsze warto sprawdzić, czy nie zgubiło się wewnętrznej pokory. Bez niej ani rusz. Dziękuję Wszystkim za oddane głosy i zaufanie.

W tym także innym Artystom, Dziennikarzom i... Mecenasom. With LoVe EDI

Podzielacie zdanie Edyty Górniak? Z innym utworem miałaby szanse na wygraną i powtórkę sukcesu z 1994 roku? Artystka najwyraźniej nie jest zadowolona z przegranej. Jej mina w momencie ogłoszenia wyników była warta tysiąca słów...

Edyta Górniak w eliminacjach Eurowizji zaprezentowała utwór "Grateful".

Gwiazda zajęła trzecie miejsce w sobotnim konkursie.