Pogrzeb Anny Przybylskiej przyciągnął do Gdyni kilka tysięcy osób, które chciały oddać ostatni hołd zmarłej aktorce. Ulice miasta udekorowano białymi kwiatami i pięknymi zdjęciami gwiazdy. Teraz jego mieszkańcy mają kolejny pomysł - imieniem Przybylskiej chcą nazwać jedną z ulic i wiele wskazuje, że inicjatywa ta znajdzie poparcie wśród władz miasta. Przypomnijmy: Mieszkańcy Gdyni chcą uhonorować Przybylską. Inicjatywę wspiera znany gwiazdor

Na uroczystości był też obecny Kuba Wojewódzki. Przybylska kilkukrotnie gościła w jego show, a chemia między nimi była nie do powtórzenia. Dziennikarz w wywiadzie udzielonym dla Gazeta.pl podzielił się swoimi refleksjami z pogrzebu gwiazdy i są to dość gorzkie wnioski. Wojewódzki zwraca uwagę na sposób prowadzenia mszy i fakt, że kościół nawet w takich chwilach skupia się na sobie, a nie zmarłej. Pokusił się nawet o dość ostre stwierdzenie - jego zdaniem przeprosiny i pytania powinny być kierowane właśnie do Boga, który zabrał partnerkę i matkę trójki dzieci.



Uczestniczyłem ostatnio w pogrzebie Ani Przybylskiej. Ksiądz w kościele mówił z zaangażowaniem sprzedawcy mebli. O jednej z najcudowniejszych istot, jakie znałem, wygłaszał frazesy rodem z Wikipedii. Padały slogany o tym, że „Bóg jest łaskawy i sprawiedliwy”. To największe kłamstwo, jakie czytałem, od dwóch tysięcy lat. Tylko bezlitosny egoista potrafi zabrać młodą matkę trójce dzieciaków. Ale to nie wszystko. W trakcie mszy poświęconej zmarłej osobie Kościół nie zajmuje się tym, kto odszedł, nie zajmuje się jej rodziną i bólem. Kościół zajmuje się sobą. Swoim pieprzonym ewangelicznym narcyzmem. Jak padły słowa „Przeprośmy za nasze grzechy”, to aż zacisnąłem pięści z bezradności. A kiedy wy przeprosicie za swoje - za obłudę, pedofilię, zachłanność i bizantyjski styl życia? Kiedy ten wasz Bóg przeprosi rodzinę Ani, że gdy ona odchodziła, on zajmował się doglądaniem budowy kolejnej świątyni. Niech przeprosi Jarka, że zabrał matkę jego dzieci. Z pozycji kolan nie zmieni się ani świata, ani własnych horyzontów. Czasami mam wrażenie, że gdyby to od Polaków zależała ewolucja, to chodzilibyśmy wyłącznie na kolanach - wyznaje w wywiadzie dla Gazeta.pl Wojewódzki.

Zgadzacie się z Kubą?

