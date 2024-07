Kuba Wojewódzki zastanawia się, czy serwis plotkarski Pudelek przeprosił rodzinę Anny Przybylskiej, kiedy to w lipcu 2014 roku podał nieprawdziwą informację o jej śmierci (aktorka zmarła w październiku). Sprawa do dziś budzi ogromne kontrowersje.

Czy serwis plotkarski przeprosił rodzinę Anny Przybylskiej?

W lipcu wyżej wymieniony serwis podał niepotwierdzoną i nieprawdziwą informację, że Anna Przybylska nie żyje. Notka natychmiast zniknęła z portalu, jednak informacja rozprzestrzeniła się w całej sieci, dotarła również do rodziny aktorki, która zapowiedziała, że sprawę skieruje do sądu. Kancelaria Romana Giertycha, która zajęła się sprawą, złożyła do sądu pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko wydawcy Pudelka. Anna Przybylska domagała się zadośćuczynienia w wysokości 300 tys. zł. Na początku pełnomocnik portalu w odpowiedzi na pozew napisał:

Nie może być mowy o jakimkolwiek naruszeniu dóbr osobistych osoby publicznej na skutek publikacji o jej śmierci spowodowanej określoną chorobą. Nie może być też mowy o naruszeniu prywatności, albowiem tego typu informacje należą do sfery publicznej - mówił Łukasz Rdzeń, radca prawny.

Jakiś czas temu wydawca portalu zmienił jednak zdanie i obiecał, że zgodzą się na warunki aktorki:

W imieniu wydawcy serwisu Pudelek.pl pragnę raz jeszcze wyrazić głębokie ubolewanie z powodu publikacji (…), w dniu 16 lipca br., nieprawdziwej informacji, której skutki boleśnie dotknęły Panią Annę Przybylską i Jej Najbliższych” - czytaliśmy w oświadczeniu serwisu.

Kubie Wojewódzkiemu to nie wystarcza. Wciąż zastanawia się czy serwis w odpowiedni sposób przeprosił rodzinę Anny Przybylskiej:

Jak myślicie ? Przeprosili rodzinę Ani ?

Jak myślicie ? Przeprosili dzieci Ani ?

Jak myślicie ?

Czytając ten serwis, reklamując sie tam, wspieracie takich ludzi ... - napisał na Facebooku.

Kuba wciąż zastanawia, się czy portal przeprosił rodzinę Anny Przybylskiej.

Anna Przybylska zmarła w 2014 roku.